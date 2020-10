Sponsor zet samenwerking met Santos stop na transfer van Robinho: “Uit respect voor vrouwen”

Eerder deze week raakte bekend dat Robinho (36) opnieuw voor Santos gaat voetballen. De transfer van de Braziliaanse aanvaller betekent voor de club wel het verlies van een sponsor.

Orthopride, een sponsor van Santos die bezig is met voeding en diëten, heeft besloten om de samenwerking met de club stop te zetten. “We hebben veel respect voor de geschiedenis van Santos, maar we hebben een voornamelijk vrouwelijk cliënteel, en uit respect voor hen hebben we besloten om deze beslissing te nemen”, vertelde Richard Adam namens Orthopride aan Globo Esporte.

Robinho werd in 2013 veroordeeld tot negen jaar cel voor zijn vermeende betrokkenheid bij de groepsverkrachting van een Albanese vrouw. De Braziliaan ging in beroep tegen zijn veroordeling en wacht nog steeds op een nieuwe uitspraak.

Santos-voorzitter Orlando Rollo heeft zijn steun voor Robinho uitgesproken, maar benadrukte dat hij geweld tegen vrouwen veroordeelt.