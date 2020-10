Meghan Markle haalde haar vergelijking van social media gebruikers met drugsverslaafden, uit een Netflix-documentaire

Meghan Markle kwam enkele dagen geleden onder vuur te liggen toen ze sociale media-gebruikers vergeleek met drugsverslaafden. Maar nu komt er opnieuw kritiek op de vrouw van prins Harry omdat ze haar uitspraken ‘gestolen’ zou hebben van een Netflix-documentaire.

De 39-jarige Duchess of Sussex wordt ervan beschuldigd de ideologie van de Netflix-documentaire The Social Dilemma te hebben gestolen. Na de virtuele bijeenkomst van Fortune’s Powerful Women Next Gen, waarop Markle een gastspreker was, klaagden verschillende twitteraars dat de ideeën van Markle bijna helemaal dezelfden waren als die in de documentaire. Sommigen beschuldigden haar zelfs van plagiaat.

Zo waarschuwde de documentaire bijvoorbeeld voor sociale media en omschrijft het als een ‘drug’? Een idee dat ook aanhaalde. Verder ging ze ook in op het feit dat er een soort algoritme is dat die verslaving verder in de hand werkt. Ook een idee uit The Social Dilemma.