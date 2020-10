Leven als Planckaert in Frankrijk: hoe koop je een chateau, hoeveel kost het en is het een goede investering?

Wekelijks kijken bijna anderhalf miljoen Vlamingen naar de lotgevallen van de familie Planckaert, die in hartje Frankrijk een verwaarloosd kasteel renoveert om er gastenkamers te verhuren. Misschien begint het dan wel te kriebelen om zelf kasteelheer of -dame te worden. Maar hoeveel kost zo’n kasteel in Frankrijk? Hoe begin je eraan? En vooral: is het de investering waard?