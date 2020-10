Anderlecht-verdediger Michael Amir Murillo zit door coronacrisis al bijna een jaar alleen in Brussel: “Mijn familie eens knuffelen zou zoveel deugd doen”

De rechterflank van Anderlecht is tegenwoordig het Panamakanaal. Michael Amir Murillo (24) gaat er op en af en strooit er met voorzetten. Zonder verpinken groeide hij uit tot een sterkhouder bij het nog zoekende paars-wit en hij wil die vorm doortrekken tegen OHL. Straf, want door corona is de Panamese rechtsback al maanden gescheiden van zijn familie. “En dat terwijl mijn mama – na God – alles is voor mij.”