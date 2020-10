Monumentale boom bij Menenpoort verkozen tot Boom van het Jaar: “Verrassend slot van mijn loopbaan”

Ieper - Al 33 jaar lang zet Lieven Stubbe (65) zich als stadsmedewerker in voor het Ieperse landschap, vroeger als milieu-educatief beambte en recent als diensthoofd Landschap. Eind november gaat hij met pensioen, met een afscheidscadeau van formaat: de monumentale kastanjeboom op de vestingen bij de Menenpoort is verkozen tot Belgische Boom van het Jaar.

“Andere kandidaat-bomen zijn misschien groter of ouder, maar de locatie en het verhaal achter deze boom zijn toch heel bijzonder”, vertelt de geboren en getogen Ieperling, die een kleine tien jaar geleden het verhaal reconstrueerde. “De vierstammige kastanje werd aangeplant rond 1860, toen de militaire vesting in Ieper tot een publiek wandelpark werd omgevormd. Zoals alle vestingbomen, leed de kastanje zwaar tijdens WOI. Ieper werd vernield, maar de wortelstronk bleef leven.

Foto: ptb

Uit de afgezaagde stamvoet groeiden spontaan vier nieuwe zijstammen op. Ze mochten de Menenpoort, die in 1927 werd ingehuldigd, blijvend flankeren. De vier zijstammen bleven ook gespaard tijdens WOII, toen de Ieperse bevolking het koud had in de strenge winters en vele vestingbomen tot brandhout werden gekapt. De stamvoet heeft intussen een omtrek van 9,10 meter. Dit levende monument naast de Menenpoort is intussen 160 jaar oud en staat symbool voor de Ieperse overlevingskracht. Het is een boom met betekenis.”

De boom is uit zes finalisten tot Belgische Boom van het Jaar gestemd. “Dit is een verrassend slot van mijn loopbaan.”