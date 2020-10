Anderlecht trekt aan AA Gent-dokter, Matt Miazga meteen in de basis tegen OH Leuven?

Na het ontslag van Kristof Sas zoekt Anderlecht een nieuwe clubdokter. Volgens diverse bronnen trekt RSCA aan de mouw van Luc Vanden Bossche (55), sinds 2006 arts bij AA Gent. Hij zou op 1 november kunnen starten in Brussel. Voor de match van zondag tegen OHL zoekt RSCA fitte verdedigers. Luckassen is terug na een selectie voor Ghana, maar speelde niet. Hoe fit is hij? Cobbaut (enkel) en Sardella (pubalgie) zijn out, terwijl Vranjes in quarantaine zit. Blijven over: Hannes Delcroix en nieuwkomer Matt Miazga.