Duitstalige Gemeenschap treft extra maatregelen na stijgend aantal besmettingen

In de Duitstalige Gemeenschap zijn er de afgelopen twee weken 369 nieuwe coronabesmettingen geteld. Vooral de gemeenten Sankt Vith en Bütgenbach maken zich zorgen. Daarom zijn er vanaf vrijdag nieuwe maatregelen van kracht, die voor minstens drie weken gelden.

De Duitstalige minister van Volksgezondheid Antonios Antoniadis wijt de toename aan dorpsfeesten en bijeenkomsten in sportclubs. “Het probleem is vooral dat mensen zich niet altijd aan de regels van social distancing houden”, klinkt het.

Om de verspreiding van de epidemie te beperken, heeft de Duitstalige regering nieuwe maatregelen genomen, vergelijkbaar met die in Luik. Ze gaan vrijdag in, en zijn van kracht voor minstens drie weken. Zo is het onder meer verboden om op de openbare weg alcohol te verbruiken. Ook kantines van sportclubs mogen enkel open blijven onder bepaalde voorwaarden: er mag geen alcohol geschonken worden en 45 minuten na de laatste activiteit moeten ze sluiten. Er komt in de sportclubs ook een “Covid-manager”, die erop toeziet dat de regels worden nageleefd.

Voor mensen ouder dan twaalf jaar worden indoor contactsporten verboden. Alle sportactiviteiten in groep worden beperkt tot 50 personen en douches en kleedkamers worden gesloten, behalve in zwembaden.