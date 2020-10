Hoezo, gamen is nutteloos? De Lionel Messi van de PlayStation verdiende vorig jaar 219.097 euro

Vorige week vrijdag was het weer zover: de nieuwe versie van het computerspelletje FIFA 21 lag in de winkel. Een moment waarnaar jaarlijks heel wat voetballiefhebbers uitkijken. Maar ook de voetballers zelf lopen zo snel mogelijk naar de winkel om hun nieuwe score te ontdekken. Kortom, de invloed van dit ­spelletje is de afgelopen jaren ontzettend groot geworden.