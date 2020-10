Militair die Osama bin Laden doodde, haalt uit naar Trump: “Hij stampt op het graf van helden”

Robert O’Neill (44), een voormalige Navy Seal die Osama bin Laden doodde, heeft hard uitgehaald naar president Donald Trump omdat die een opvallende samenzweringstheorie extra aandacht geeft.

Een online samenzweringstheorie suggereert dat O'Neill enkel een body-double van bin Laden zou gedood hebben tijdens de aanval in 2011. Bin Laden zou volgens de theorie dus nog in leven zijn.

Daarboven op wordt er ook beweerd dat Obama en Biden betrokken waren bij de dood van het Navy Seal-team om die feiten te verbergen.

De theorie werd naar voren geschoven door de QAnon-beweging. Aanhangers van QAnon denken dat leden van de Amerikaanse elite betrokken zijn bij een complot tegen de verlosser president Donald Trump, en onder meer een pedofilienetwerk onderhouden.

Afgelopen week retweette president Trump enkele posts en een video over die bin Laden-theorie en gaf die zo heel wat extra aandacht.

LEES OOK. De Vlaamse huisvrouw die 10 uur per dag bezig is met een Amerikaanse complottheorie: “Ik denk niet dat de Vlaming klaar is voor de waarheid”

Robert O’Neill (44) werd daarom woensdag geïnterviewd door CNN. Daar zei hij dat de “hoogste persoon in rang stampt op de graven van enkele van de beste helden.” “Ik wil zeggen dat iedere man (die deelnam aan de missie, nvdr.) nog leeft”, zei hij.

“Dit nu op het internet zien, komt door de politiek en het is een belediging tegenover de echte mensen. Het is een schande dat we hier beland zijn door de politiek.”

Hij zei ook dat er heel wat foto’s genomen zijn op de avond van de aanval op bin Laden en dat het nu tijd is om die foto’s vrij te geven. “Ik krijg berichten van de andere mannen op de missie: ‘Ik wist niet dat wij dood waren? Wist jij dat?’”

LEES OOK. De samenzweringstheorie die de VS in de greep houdt: één groot satanistisch complot en Trump is de verlosser