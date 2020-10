Horeca ziet de bui al hangen en begint weer met afhaal zoals in eerste lockdown: “Hopen op beste, voorbereid op ergste”

Vandaag weten onze horecamensen of ze hun zaak open mogen houden, dan wel of ze die noodgedwongen moeten sluiten zoals in Nederland. Veel zaken herstartten de afgelopen dagen al opnieuw hun takeaway van tijdens de eerste lockdown. Zo willen ze anticiperen op minder inkomen door de nog strengere regels of zelfs een volledige sluiting. “We hopen op het beste, maar bereiden ons voor op het slechtste”, zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. “Al maken we nog eens duidelijk dat takeaway nooit de zaak kan vervangen en dat niet iedereen afhaal kan organiseren.”