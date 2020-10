Pro League vreest voor voetbal zonder publiek: “Het belangrijkste is dat onze competities kunnen blijven doorlopen”

De Pro League vreest dat er straks weer zonder publiek zal moeten worden gevoetbald. Voor het eerst dreigt er uitstel voor een wedstrijd in de hoogste klasse – Waasland-Beveren tegen KV Oostende van maandag – na negen besmettingen bij de Waaslandse club. Corona doet de sport opnieuw steeds meer de das om.

“We vinden dat alles momenteel goed verloopt. Het voetbal blijkt geen grote besmettingsbron te zijn, zowel de overheid als de virologen vinden dat we goed werk leveren”, zegt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League, de verzameling van profclubs. “Maar we zien ook wat in de buurlanden gebeurt. In Nederland zijn de fans al een tijd niet meer welkom.”

Bij de Pro League vrezen ze dat de clubs de komende weken opnieuw zonder publiek moeten spelen. “Het belangrijkste op dit ogenblik is dat onze competities kunnen blijven doorlopen”, klinkt het. Maar geen publiek zou wel een ferme streep door de rekening zijn van de eersteklassers, zeker van zij die Europees spelen, want dan moeten ze hun – vaak cruciale – thuismatchen afwerken in een leeg stadion.

Sportwedstrijden en -profcompetities op zich staan vandaag niet op de agenda van het nationale overlegcomité over corona, maar wel de discussie over publiek bij grote evenementen. En die maatregelen belangen de sport onrechtstreeks aan. Zo staat bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen, het grootste sportevenement komend weekend, niet ter discussie. Wel kan er nogmaals worden benadrukt dat publiek niet welkom is.

Zelfs nu publiek maar in beperkte mate is toegelaten in het voetbal, dreigt het uitstel van de eerste wedstrijd in de Jupiler Pro League sinds de heropstart. Waasland-Beveren beslist zaterdag of het de competitiewedstrijd tegen KV Oostende van maandag uitstelt. Vanaf zeven positieve gevallen kan een club om uitstel aanvragen. Bij Waasland-Beveren zijn er negen spelers besmet, onder wie één ‘superverspreider’. Het zou gaan om minstens vier basisspelers. Vijf van de negen vertonen symptomen, vergelijkbaar met een verkoudheid. Vandaag worden de spelers opnieuw getest, daarna hakt de club de knoop door.

Inmiddels blijven in andere sporten evenementen sneuvelen. De Gentse Zesdaagse gaat dit jaar niet door en ook de wereldbekerveldrit van Zonhoven is geschrapt.