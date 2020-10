Ook Elon Musk moet zijn facturen betalen: Duits bedrijf sluit water af bij Tesla-fabriek

Ook Elon Musk moet zijn facturen betalen. Dat vinden ze althans in Duitsland, waar de waterkraan voor de nieuwe Giga Factory van Tesla plots werd dichtgedraaid. Na tal van aanmaningen had het lokale waterbedrijf Strausberg-Erkner er schoon genoeg van.

Elon Musk, op bezoek op de site van zijn nieuwe fabriek. Foto: EPA-EFE

Miljardair Elon Musk had voor zijn Europese fabriek het Duitse Grünheide, ten zuiden van Berlijn, uitgekozen. De bouw is intussen al een hele tijd aan de gang en de werken schieten goed op. Voor de duur van de constructie werd ook een contract aangegaan met waterbedrijf Strausberg-Erkner . Het water moet onder meer dienen om cement aan te maken. Alleen: dat contract werd niet gerespecteerd door Tesla-baas Musk, meldt de regionale omroep RBB. Waarom Tesla niet betaalde is niet duidelijk, de firma was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.

Volgens Der Tagesspiegel bedraagt de openstaande factuur zo’n 15.000 euro. Peanuts op een totale investering van meer dan 4 miljoen euro. Blijkbaar zou er een probleem zijn tussen de boekhoudprogramma’s van Tesla in de VS en die in Europa. Het bedrag zou intussen wel al zijn overgeschreven.