CLUBNIEUWS. Malmö wil vlot scorende Isaac Thelin (Anderlecht) houden, geen nieuwe besmettingen bij Antwerp

Of het nu corona is of de voorbereiding op de volgende match: er beweegt heel wat in de Jupiler Pro League. Een overzicht.

KV KORTRIJK. Nieuwkomers nog niet in België

KV Kortrijk wacht nog op de laatste twee in­komende transfers. Muhammed Badamosi en Sambou Sissoko hebben visumproblemen, waardoor ze nog niet konden aansluiten. Het goede nieuws is dat Kortrijk geen blessures heeft. Ook Selemani en Makarenko sloten gisteren weer aan op training na hun internationale verplichtingen.

Iedereen werd woensdag getest op corona, Kortrijk wacht nog op het resultaat. Julien De Sart houdt zich apart in de kleedkamer. Hij had contact met zijn broer Alexis, die positief testte. Hij traint wel mee, het ging niet om een risicocontact­. (gco)

ZULTE WAREGEM. Pletinckx onzeker voor Antwerp

Bij Zulte Waregem ­revalideert kapitein Ewoud Pletinckx van een knieblessure die hij opliep in de wedstrijd tegen Standard. Hij is onzeker voor de partij van zondag tegen Antwerp. Omar Govea sloot gisteren opnieuw aan na interlandverplichtingen met Mexico. In een oefenwedstrijd tegen Nederland mocht hij tien minuten voor het einde invallen. Tegen Algerije bleef Govea de hele wedstrijd op de bank. Ook Soisalo kwam in actie tijdens de interland­periode. Bij de U21 van Finland was hij als aanvoerder goed voor een goal en een assist tegen Noord-Ierland. (tjm)

CERCLE BRUGGE. Omolo mist match tegen Gent

Hotic, Ueda en Velkovski keerden terug van hun interlandverplichtingen. Het is wachten op de uitslag van hun coronatest. Als ze negatief zijn, kunnen ze weer bij de groep komen. Omolo en Deuro liepen een verrekking op en zijn out voor de match van morgen tegen Gent.

Er zijn al 2.800 voorinschrijvingen gebeurd, er worden zo’n 3.000 fans verwacht. (kv)

KV OOSTENDE. Boonen en D’Haese out

De internationals sloten ondertussen opnieuw aan bij de groep. Coach Blessin kan volgende week maandag, àls de wedstrijd doorgaat, zeker niet rekenen op Boonen en D’Haese. Zij kampen met een blessure en ­raken niet fit voor de verplaatsing naar Waasland-Beveren.

Beloften Marvin ­Dewaele en Jorben Vanhulle tekenden beiden een semiprofcontract tot het einde van het seizoen. Het duo traint al even met de A-kern. Nieuwkomer Patoulidis pikte in een oefenwedstrijd tegen Zwevezele zijn eerste goaltje voor KV Oostende mee. (jve)

D’Haese Foto: Photo News

CLUB BRUGGE. All Blues Day op 31 oktober

Club Brugge houdt op 31 oktober de traditionele All Blues Day, waarbij het tijdens een thuiswedstrijd alle overleden supporters herdenkt. Dit jaar verloopt die door corona anders, want een herdenking met de fans op het veld kan dit jaar niet. Elke fan kan een foto van zijn overleden dierbare insturen via allbluesday.clubbrugge.be. Club Brugge maakt dan een collage op een groot spandoek, dat voor de aftrap van de wedstrijd tegen Mechelen tijdens You’ll Never Walk Alone getoond zal worden. Zo wordt iedereen herdacht tijdens een emotioneel moment. (jve)

AA GENT. Opnieuw spektakel tegen Cercle?

Zaterdagmiddag spelen de Buffalo’s op bezoek bij Cercle Brugge. Een partij die in het verleden al vaker garant stond voor spektakel. Vorig seizoen lieten de troepen van Jess Thorup zich op de 28ste speeldag zowaar verrassen en verloor AA Gent met het kleinste verschil op Jan Breydel. Maar veel vaker trokken de Buffalo’s aan het langste eind. En voor een gelijkspel tussen beide teams moet je al teruggaan naar het seizoen 2014-2015, toen het duel tussen de Vereninging en AA Gent op de openingsspeeldag op een 0-0-gelijkspel eindigde. (ssg)

WAASLAND-BEVEREN. Sinani vandaag terug, Vukotic papa van Matija

Danel Sinani keert vandaag terug na interlandverplichtingen met Luxemburg. Hij heeft er een fantastische week op zitten in de Nations League. Tegen Cyprus en Montenegro maakte hij drie goals, goed voor twee zeges. Serge Leuko (Kameroen) mocht 3 minuten invallen in de oefenmatch tegen Japan. Aleksandar Vukotic is vader geworden van een zoon, Matija. Hij vertoefde een week bij vrouw en kind, maar is terug in het land. (whb)

ANDERLECHT. Malmö wil vlot scorende Thelin houden

Isaac Kiese Thelin laat zich positief opmerken bij Malmö, in zijn thuisland Zweden. De 28-jarige spits van Anderlecht scoorde dit seizoen twee keer in drie wedstrijden en vorig seizoen zelfs twaalf keer, en dat allemaal na Nieuwjaar. Zijn huurcontract bij Malmö loopt nog tot de winterstop, maar de Zweden willen Thelin graag houden. Bij paars-wit ligt de aanvaller met Congolese roots, die in september nog werd opgeroepen voor de Zweedse nationale ploeg, nog twee jaar onder contract.(mah, jug)

ANTWERP. Geen nieuwe besmettingen

De opstoot van Covid-19 bij Antwerp lijkt onder controle. Eerder deze week raakte bekend dat vier spelers en zeven medewerkers van de club besmet waren met het virus. Dinsdag werden bij iedereen weer tests uitgevoerd en die zijn allemaal negatief. Bij de besmette spelers is slechts één basisspeler (Abdoulaye Seck), naast topaanwinst Jordan Lukaku en twee geblesseerden, Sander Coopman en Alexis De Sart. Een sportief drama voor de voorbereiding op de match tegen Zulte Waregem zondag en de Europese verplaatsing naar Bulgarije was het dus niet. (pego)

Foto: Jan Van der Perre

OHL. Mercier onzeker voor Anderlecht

OH Leuven moet zondag op bezoek bij Anderlecht mogelijk de assistkoning van de Jupiler­ Pro League missen. Xavier Mercier kampt met een vochtophoping in de knie en is onzeker, nadat hij deze week weinig trainde.

Amper zes dagen na het treffen met paars-wit, ontvangen de Leuvenaars met Club Brugge op 24 oktober opnieuw een topclub. Reserveren voor die wedstrijd, waarbij 3.300 fans zijn toegelaten, kan vanaf zaterdag op de website of tussen 10 en 12 uur aan de ticketcontainer. (mah)

KV MECHELEN. Bushiri test positief

Ook bij Mechelen is corona de kleedkamer binnengedrongen. ­Rocky Bushiri (foto) was gisteren de eerste speler bij KV die een positieve test aflegde. Ook T2 Fred Vanderbiest testte begin augustus­ positief. Hij vertoont geen symptomen en ging in quarantaine. De centrale verdediger is er niet bij tegen KV Kortrijk. Kabore en Coucke legden een ­negatieve test af na hun interlandverplichtingen. De twee inter­nationals trainden mee met de groep. Maandag worden alle spelers opnieuw getest. (thst)

BEERSCHOT. Internationals terug op het Kiel

De vier internationals van Beerschot keerden gisteren terug naar de club. Holzhauser en ­Sanyang maakten hun debuut voor Oostenrijk en Gambia. Holzhauser speelde ruim een uur mee in de gewonnen oefenpot tegen Griekenland. Sanyang maakte zijn eerste ­minuten bij Gambia in een met 1-0 gewonnen oefenduel tegen de ­Republiek Congo in Portugal. Ook Halaimia (Algerije) en Suzuki (Japan) speelden ­oefeninterlands. Réda stond tegen Nigeria en Mexico de hele wedstrijd op het veld, Suzuki speelde 73 minuten mee in een duel tegen Ivoorkust. (kofr)