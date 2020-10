Wereldwijde panne bij Twitter

Twitter ligt wereldwijd plat. Steeds meer gebruikers melden via verschillende andere kanalen dat ze sinds donderdagavond laat (Belgische tijd) geen tweets meer kunnen versturen. De oorzaak is nog niet bekend.

“Error. Something went wrong, but don’t fret - it’s not your fault”, zo meldt de microblogsite: er ging iets verkeerd, maar het is niet uw schuld. De internationale storingswebsite downdetector.com heeft inmiddels tienduizenden meldingen van de storing ontvangen.

Een woordvoerder van Twitter liet weten dat onderzocht wordt wat de oorzaak van de storing is. “We weten dat mensen problemen hebben met tweeten en het gebruik van Twitter”, zegt een woordvoerder. “Er is echter geen bewijs dat we gehackt zijn”.

Twitter ligt onder vuur van de Republikeinen in de Verenigde Staten, omdat het woensdag besloot de circulatie van een omstreden artikel van de rechtse tabloid The New York Post te beperken. Dat artikel, waarin de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon als corrupt worden afgeschilderd, zou gebaseerd zijn op “gehackt materiaal”, hetgeen in strijd is met de huisregels van het sociale medium.