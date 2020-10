Trump en Biden beantwoorden op zelfde moment vragen, met heel verschillend resultaat: “Haha, zo schattig”

Wegens Donald Trumps coronabesmetting – en omdat hij online in discussie gaan tijdverspilling vond – was het geplande debat afgelast, dus beantwoordden de Amerikaanse president en zijn rivaal Joe Biden donderdagavond allebei vragen tijdens een “town hall”. Tegelijk, maar op afzonderlijke evenementen die live te zien waren op verschillende tv-zenders. Amerikanen moesten kiezen of ze naar het rustige vragenuurtje met Biden op ABC wilden kijken, of zapten naar NBC waar Trump wel degelijk in een debat verwikkeld leek, zij het dan met de tv-presentatrice van dienst.

NBC-presentatrice Savannah Guthrie kreeg Trump meermaals op zijn paard, onder meer toen ze opmerkte dat hij tijdens het voorbije debat niet uitdrukkelijk afstand nam van “white supremacists”. Trump reageerde gepikeerd: hij heeft zich al vaak gedistantieerd van zulke rechts-extremistische racisten en deed dat twee dagen na het debat ook nog. “Jullie doen dit iedere keer. We wisten dat je die vraag weer ging stellen. Maar waarom vraag je niet aan Joe Biden om afstand te nemen van Antifa?” “Omdat jij hier bent”, aldus de presentatrice. Waarop Trump sarcastisch: “Haha, so cute (zo schattig).”

Presentatrice Guthrie kreeg Trump meermaals op zijn paard. Foto: AP

Trump zei uiteindelijk toch: “Ik neem afstand van white supremacy. En van Antifa en de radicaal linksen die door Democraten gerunde steden platbranden.”

Gevraagd of hij zich ook van QAnon wilde distantiëren – een leugenachtige theorie, volgens Guthrie, dat de Democraten een satanische, pedofiele ring zijn, die alleen gestopt kan worden door Trump – reageerde de president: “Ik weet niets over QAnon.” Dat de presentatrice de groep net beschreef, hielp niet volgens Trump, “want wat jij zegt is niet noodzakelijk de waarheid”. Volgens Trump weet hij over QAnon alleen dat ze sterk tegen pedofilie zijn, waar hij het mee eens is. Hij bleef er bij opvolgvragen op hameren dat hij niets over de groep weet en probeerde het onderwerp terug te brengen naar Antifa.

Foto: REUTERS

Guthrie vroeg Trump waarom hij een samenzweringstheorie verspreidde dat Biden het doden van SEAL team 6 orkestreerde om de valse dood van Osama bin Laden te verbergen. “Waarom zou je zo’n leugen naar je volgers sturen?” Trump verdedigde dat het “maar een retweet” was, dat hij gewoon wilde dat mensen hun eigen mening konden vormen. “Dat begrijp ik niet”, aldus Guthrie. “Je bent de president. Je bent niet iemands gekke oom die gelijk wat kan retweeten.” Volgens Trump heeft hij nu eenmaal sociale media nodig, omdat de mainstreammedia tegen hem zijn. “Anders zou ik het woord niet kunnen verspreiden (get the word out).” Waarop Guthrie: “Maar het woord is vals.”

Corona en maskers

Uiteraard kwam tijdens de vragenuurtjes ook de coronapandemie ruim aan bod. Presentatrice Guthrie vroeg de Amerikaanse president over zijn eigen coronabesmetting. Trump zei niet meer te weten of hij op de dag van het eerste presidentiële debat met zijn Democratische uitdager Joe Biden een coronatest onderging. “Ik word continu getest, ik weet het niet meer”, stelde Trump. Gevraagd naar de ernst van zijn klachten en of hij bijvoorbeeld longontsteking had, zei Trump dat zijn longen er volgens de artsen “iets anders” uitzagen dan anders, “een beetje geïnfecteerd wellicht”.

Hij verdedigde een bijeenkomst bij het Witte Huis eerder deze maand, waarbij veel aanwezigen geen mondmasker droegen en later positief testten op het coronavirus. “Ik ben de president, ik moet mensen zien”, zei Trump. “Ik kan me niet opsluiten.” Maar konden hij en de genodigden dan niet op zijn minst een masker dragen? Volgens Trump – die zei niet tegen maskers te zijn – zou dat weinig zin hebben: “Mensen met maskers krijgen het ook voortdurend.” Tegelijk vertelde Joe Biden op tv-zender ABC dat hij – als hij president wordt – zou vragen aan de gouverneurs en burgemeesters om maskers verplicht te maken.

Foto: AP

Ook over een verplicht vaccin zou Biden nadenken, zei hij tijdens zijn relatief gezapige vragenuurtje. Volgens Joe Biden zal het nog even duren voor een coronavaccin klaar is, waarschijnlijk pas “begin volgend jaar of de lente van volgend jaar”. Gevraagd of hij zo’n vaccin verplicht zou maken, zei hij dat dit van verschillende factoren afhangt. “Het hangt af van de staat en aard van het vaccin wanneer het uitkomt en hoe het uitgedeeld wordt. Maar ik zou denken dat we erover moeten praten; afhankelijk van de voortgang van de verspreiding van het virus, zouden we erover moeten nadenken om het verplicht te maken.”

Terwijl het volgens president Trump heel goed gaat in de VS – “We zijn bijna de hoek om”, ook al stijgen de cijfers in veel staten – en hij zijn aanpak verdedigde, verweet Biden hem dat hij niets heeft gedaan om het virus te stoppen. “We zitten in een situatie waarin meer dan 210.000 mensen zijn gestorven en wat doet hij? Niets. Hij draagt nog steeds geen mondmasker”, aldus Biden. In tegenstelling tot hijzelf.

Foto: AFP

Eerder op de dag leek het er even op dat Biden forfait zou moeten geven voor zijn evenement, toen een crewlid van zijn vliegtuig positief bleek getest te hebben op Covid-19. Biden liet via Twitter weten dat die persoon zich op “meer dan 15 meter afstand” van hem op het vliegtuig bevond en dat ze beiden een masker droegen. “Mijn dokters hebben me geadviseerd dat het niet nodig is om in quarantaine te gaan”, verklaarde hij. Zijn testresultaat was woensdagavond nog negatief. “Laat dit een voorbeeld zijn van het belang van het dragen van maskers en een veilige sociale afstand te bewaren”, aldus Biden. Vlak voor de ‘Town Hall’ maakte zijn campagne bekend dat hij ook donderdag negatief testte.

Trumps belastingen en kiesfraude

Naast het coronavirus werden onder meer nog twee hete hangijzers ter sprake gebracht op NBC. Hoe zit het nu met Trumps belastingen? Hoewel die momenteel onderzocht worden door de IRS, is er geen wet die Trump tegenhoudt om zijn aangiftes vrij te geven, aldus presentatrice Guthrie. Maar volgens Trump zou het gewoon niet slim zijn op zo’n moment. “Niemand met zijn volle verstand zou dat doen.” Hij benadrukte ook dat 400 miljoen schulden peanuts is, gezien zijn vastgoedimperium, en dat hij dat geld alleen verschuldigd is aan gewone banken, niet aan verdachte personen.

Presentatrice Guthrie legde Trump op de rooster. Foto: AP

In de context van de vraag of hij een verlies van de presidentsverkiezing zou aanvaarden, vermeldde Trump opnieuw de volgens hem massale fraude met stemmen per post. Guthrie repliceerde dat daar volgens zijn eigen FBI-baas geen sprake van is. “Wel, dan doet hij zijn werk niet heel goed”, aldus Trump, die zei dat er dagelijks voorbeelden in de kranten staan. Hij zei wel een verlies te zullen aanvaarden.

Biden ontwijkt weer prangende vraag

Ondertussen ontweek Joe Biden op ABC opnieuw vragen over zijn standpunt rond het Hooggerechtshof (het “Supreme Court”). Er zijn geruchten dat de Democraten zitjes willen toevoegen aan dat Hooggerechtshof, om de balans tussen conservatieven en progressieven te herstellen na de waarschijnlijke aanduiding van Amy Coney Barrett. Maar daarover praten zou volgens Biden alleen afleiden van het “hypocriete” proces van de Republikeinen. Hij zei wel “geen fan” te zijn van de praktijk om zitjes toe te voegen. Hij zou zijn volledige standpunt laten weten aan kiezers vóór de verkiezing, afhankelijk van hoe de Senaat omgaat met Barretts aanduiding en of ze het overhaasten.

Foto: AFP

Over de vraag of hij, zoals sommige actievoerders eisen, subsidies wilde intrekken voor de politie, was Biden duidelijker: dat wil hij niet. In de plaats daarvan is volgens Joe Biden transparantie en een hervorming van de politie noodzakelijk: mensen zijn nu te bang om de politie te bellen. “Je moet mensen leren te de-escaleren. In plaats van schieten om te doden, schiet ze in het been.” Psychologen zouden volgens de presidentskandidaat mee moeten gaan met agenten om een situatie te de-escaleren.

Er konden voorts nog enkele sneren naar Trump af, bij vragen over groene energie en over buitenlands beleid. “Elke keer als we over de opwarming van de aarde praten of het milieu, denkt de president dat het een grap is en ik denk dat het jobs zijn”, aldus Biden. Gevraagd of Trumps buitenlands beleid enig krediet verdient, zei hij: “Een beetje, maar niet zo veel.” “We zijn nu meer geïsoleerd in de wereld dan ooit. ‘America first’ plaatst Amerika alleen.” Volgens Biden wordt Trump letterlijk uitgelachen als hij naar de VN gaat, en omarmt hij alle gangsters van de wereld.