Premier De Croo: “Geen deal sluiten met Britten is gekkenwerk, maar een slechte deal is nog gekker”

Belgisch premier Alexander De Croo blijft ijveren voor een “zo breed mogelijk” handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, maar niet tegen eender welke prijs. “Geen deal sluiten is gekkenwerk, maar een slechte deal is nog gekker.”

De brexit kaapte vandaag/donderdag de meeste aandacht weg op de eerste dag van de Europese top in Brussel. De Britse premier Boris Johnson had 15 oktober met rood in zijn agenda omcirkeld als deadline om op zijn minst de grote lijnen van een handelsakkoord met de EU rond te hebben, maar dat de tijd nog niet rijp is werd eerder deze week al duidelijk. Vooral op vlak van gelijke spelregels rond productnormering en staatssteun, visserij en geschillenbeslechting liggen de standpunten nog ver uiteen.

Belgisch premier Alexander De Croo benadrukte tijdens een persbriefing na afloop van de eerste dag van de top dat België blijft ijveren voor een akkoord met het Verenigd Koninkrijk, maar “we hebben wel zekerheid nodig over de manier waarop de Britten het spel willen spelen”. “Als we over bijvoorbeeld staatssteun geen duidelijke regels afspreken en geen manier hebben om bepaalde zaken te blokkeren, dan geven we de Britten een kans om roofzuchtig gedrag te tonen. Dat zou nefast zijn voor onze Europese bedrijven”, verduidelijkte hij. “Geen deal sluiten is gekkenwerk, maar een slechte deal is nog gekker.”

Een sterk mechanisme om handelsgeschillen te beslechten wordt dus cruciaal, zei De Croo. “Vertrouwen is een goede zaak, maar de mogelijkheid hebben om afspraken af te dwingen, is belangrijk. Iedereen is daar meer dan ooit van overtuigd.”

Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier en de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel benadrukten donderdagmiddag na afloop van de brexitbesprekingen al dat de Europese Unie nog steeds een akkoord wil, maar niet tegen om het even welke prijs. Barnier is bereid de komende twee à drie weken intens verder te onderhandelen, maar het is nu aan de Britse premier Boris Johnson, die de deadline voor het akkoord eigenhandig op 15 oktober zette, om aan te geven of de gesprekken verder kunnen gaan, zei hij. Intussen bereidt de EU zich voor op alle scenario’s, ook die waarin er geen handelsakkoord wordt gesloten.