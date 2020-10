Voormalige Mexicaanse minister van Defensie opgepakt in VS op verdenking van drugssmokkel en witwassen

De voormalige Mexicaanse minister van Defensie is donderdag opgepakt in de Verenigde Staten op verdenking van drugssmokkel en witwassen. Dat meldt de Washington Post.

Generaal Salvador Cienfuegos werd donderdag aangehouden door het Amerikaanse drugsagentschap DEA op de luchthaven van Los Angeles. Er zijn verder weinig details bekend over de arrestatie: het is niet geweten of Cienfuegos het land binnenkwam of verliet, en of hij in het gezelschap was van familieleden.

De 72-jarige Cienfuegos speelde een belangrijke rol in de strijd tegen de machtige drugkartels in Mexico onder de vorige president Enrique Pena Nieto. Diens ambtstermijn (van 2012 tot 2018) werd geplaagd door corruptieschandalen: verschillende leden van zijn kabinet werden intussen beschuldigd van banden met de georganiseerde misdaad.