Armeense betogers blokkeren drie grensovergangen in ons land: “Ze zijn de snelweg opgelopen en houden het verkeer tegen”

Betogers hebben vrijdagochtend voor verkeershinder gezorgd aan drie grensovergangen in het land: op de E17 in Rekkem, op de E19 in Meer en op de E314 in Maasmechelen. Het gaat om Armeense betogers die de aandacht willen vestigen op het conflict in Nagorno-Karabach.

“De betogers zijn de snelweg opgelopen, en houden het verkeer tegen”, aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “In Rekkem in beide richtingen, in Maasmechelen enkel wie het land wil binnenrijden, in Meer zou het enkel gaan om wie naar Nederland wil rijden.”

Inmiddels zouden de betogers in Maasmechelen al van de snelweg gehaald zijn door de politie, voorlopig is er enkel nog verkeershinder in Rekkem en Meer.

