Japans farmabedrijf wil coronamedicijn produceren in België

Het Japanse farmabedrijf Takeda heeft de vestiging in Lessen uitgekozen voor de productie van een behandeling tegen Covid-19. Dat schrijft Le Soir. Het middel op basis van bloedplasma zit momenteel in de derde onderzoeksfase. Takeda gaat nu de doeltreffendheid van het medicijn na.

Indien de testfase positief uitdraait en de werking en veiligheid bewezen zijn, zal de Henegouwse vestiging meer dan waarschijnlijk een van de sites zijn om het medicijn op grote schaal te produceren, zegt lokaal topman Pierre Dorignaux in de krant.

“Ze hebben ons gevraagd klaar te staan en dat zullen we zijn. We staan in de startblokken”, zegt Dorignaux. “We zullen niet de enige site zijn om de behandeling te produceren. Maar Lessen zal een belangrijke rol spelen, gezien onze ervaring en de beschikbare capaciteit.” Bij Takeda in Lessen werken zowat 1.200 mensen.

Geen vaccin

Het gaat om een geneesmiddel tegen de ziekte, en dus niet een preventief vaccin, onderstreept woordvoerder Stefaan Fiers op Radio 1. Hij blijft voorzichtig omdat het in de studiefase zit. “De doeltreffendheid is nog niet bewezen.” Ook moeten de autoriteiten nadien nog een goedkeuring afleveren, en het middel zal niet voor iedereen zijn, maar enkel voor zwaar zieken. De productie is ook afhankelijk van de hoeveelheid plasma die gedoneerd wordt. “Het is mooi dat we ook met België een rol spelen, het product zal in Lessen geproduceerd worden”, besluit de woordvoerder.