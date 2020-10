Voormalig Braziliaans bondscoach Scolari neemt over bij tweedeklasser Cruzeiro

De voormalige Braziliaanse bondscoach Luiz Felipe Scolari is de nieuwe coach van de noodlijdende Braziliaanse tweedeklasser Cruzeiro. Bij de club uit Belo Horizonte ondertekende Felipao een contract tot eind 2022, zo maakte de club vrijdag bekend.

Cruzeiro werd in 2014 voor het tweede jaar op rij Braziliaans landskampioen, nadien ging de club in vrije val. Vorig jaar volgde de degradatie, momenteel staan ze op de voorlaatste plaats in de tweede klasse. Scolari coachte Cruzeiro eerder al in het seizoen 2000-2001.

De 71-jarige Scolari zat meer dan een jaar zonder club, nadat hij in september 2019 bij Palmeiras aan de deur werd gezet. Een jaar eerder had hij met de club nog de titel gevierd.

Bij Palmeiras was hij drie keer aan de slag. Verder was hij onder meer twee keer bondscoach van Brazilië (2001-2002 en 2012-2014), één keer van Portugal (2003-2008) en coachte hij Chelsea (2008-2009). De Brazilianen loodste hij in 2002 naar hun vijfde en voorlopig laatste wereldtitel. In de finale haalden ze het toen met 2-0 van Duitsland. In 2014 namen de Duitsers een kletterende revanche door in de halve finales het gastland een 1-7 pandoering te geven.