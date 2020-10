Man krijgt 8 jaar cel voor maken en verspreiden kinderporno (met onder andere eigen dochter)

Een Oekraïense veertiger die niet alleen kinderporno had gedownload en verspreid, maar die ook zelf had gemaakt, is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar. De man wordt ook voor 5 jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Een van de kinderen die hij misbruikte om kinderporno te maken, was zijn eigen dochter. Op zijn computers trof de politie meer dan 100.000 foto’s en enkele duizenden video’s aan.

Het onderzoek naar de man ging in 2014 van start toen de politie van het Australische Queensland op 176 kinderpornografische beelden stootte die gedeeld werden op een Russisch forum. Het ging om beelden van een meisje jonger dan 7 dat op zeer ernstige manier misbruikt werd. Onderzoek wees uit dat de beelden in 2011 gemaakt waren, mogelijk in Portugal, maar dat spoor liep dood.

Twee jaar later, in 2016 doken dezelfde beelden opnieuw op in Rusland, ditmaal samen met nieuwe foto’s van dezelfde maker, maar ook ditmaal geraakte de politie niet verder. Pas in 2018 kwam het onderzoek in een stroomversnelling toen opnieuw de politie in Queensland vaststelde dat er nieuwe beelden gedeeld werden door dezelfde maker. Ditmaal leidde speurwerk naar een IP-adres in België.

Onderzoek door de federale gerechtelijke politie leidde naar een Facebookprofiel waarop niet-kinderpornografische foto’s van een van de slachtoffers stonden. Dat Facebookprofiel bleek van een Oekraïense veertiger die illegaal met zijn vrouw en dochter in België verbleef. Op diens computers trof de politie nog meer dan 100.000 foto’s en enkele duizenden video’s aan.

Die man werd opgepakt en zit sindsdien in voorlopige hechtenis. Zijn advocate pleitte voor een straf met gedeeltelijk probatie-uitstel zodat de man zich zou kunnen laten behandelen, maar daar is de rechtbank niet op ingegaan.