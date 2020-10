Mo Salah is nu ook een echte superheld

Voor de fans van Liverpool is Mo Salah al langer een superheld op het veld, maar gisteren was de Egyptische aanvaller van de Reds ook eentje ernaast. Ter gelegenheid van het verjaardagsfeestje van Salah’s dochter Mekka wurmde de Liverpool-held zich in een kostuum van de Pixar-animatieheldenfamilie The Incredibles.