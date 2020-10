Hoorzitting achter gesloten deuren gepland over VRT-audit

Op 29 oktober organiseert de commissie Media van het Vlaams Parlement een hoorzitting achter gesloten deuren naar aanleiding van het rapport van Audit Vlaanderen over de VRT. CEO Frederik Delaplace en voorzitter Luc Van den Brande maken dan hun opwachting, meldt commissievoorzitter Elisabeth Meuleman (Groen) vrijdag.

De openbare omroep maakte vorige vrijdag bekend dat een rapport van Audit Vlaanderen over mogelijke onregelmatigheden in het toenmalige directiecollege pijnpunten heeft blootgelegd in de werking van enkele afdelingen. Het citeert voorbeelden waarin de voorbije jaren de procedures en regels zijn omzeild of niet gerespecteerd.

Volgens Groen-parlementslid Meuleman moet de “openbare omroep van de 21e eeuw ook transparant zijn”. Ze vroeg en kreeg een hoorzitting over het rapport. Ze wil weten wat er gebeurde met twee eerdere audits en een rapport van het Rekenhof. “Wie is verantwoordelijke en wat werd met die rapporten gedaan?”, vraagt Meuleman zich in een persbericht af.

Het parlementslid wil ook weten waarom de raad van bestuur weigerde voormalig directeur Media en Productie Peter Claes te ontslaan, “terwijl er heel wat indicaties waren dat de problemen zich vooral daar voordeden”.

Oppositiepartij Groen wil niet dat er nieuwe bezuinigingen volgen na het rapport. “De medewerkers moeten niet de prijs betalen voor de fouten die er door de VRT-top gemaakt zijn in het verleden. Niets wijst erop dat dit rapport misbruiken op de werkvloer signaleert. Het gaat over contracten met toeleveranciers. Nieuwe bezuinigingen betaalt het publiek ook. Nog meer besparingen zullen wegen op de inhoud die de VRT kan brengen”, aldus Meuleman.