Japan gaat meer dan miljoen ton radioactief afvalwater uit Fukushima in zee laten lopen

Ondanks protesten van vissers wil de Japanse regering gefilterd koelwater uit de nucleaire ruïne van Fukushima in zee laten lopen. De reden hiervoor is dat er stilaan geen ruimte meer is om het water op te slaan op het terrein van de kerncentrale die in 2011 verwoest werd als gevolg van een aardbeving en tsunami.

Japanse media meldden vrijdag dat na zeven jaar discussie over wat er moet gebeuren met het water dat in enorme tanks is opgeslagen, er deze maand een beslissing zou kunnen worden genomen. Omdat er eerst onder meer een beoordeling door de nucleaire toezichthouder moet komen, kan het nog twee jaar duren eer men met de lozing kan beginnen.

Tien jaar geleden

Het is bijna tien jaar geleden dat een zware aardbeving en een enorme tsunami op 11 maart 2011 het noordoosten van Japan trof. Ongeveer 18.500 mensen kwamen om bij de overstromingen.

De ramp bij de kerncentrale van Fukushima Daiichi werd echter het symbool van de catastrofe, ook al waren er geen directe slachtoffers. Door de radioactieve straling van kernsmeltingen in drie van de reactoren moesten ongeveer 160.000 inwoners vluchten. Het was de ergste nucleaire ramp sinds het ongeluk in Tsjernobyl in 1986. De situatie in de nucleaire ruïne van Fukushima wordt nu als stabiel beschouwd. Maar de enorme hoeveelheden vervuild water worden steeds meer een probleem.