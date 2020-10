Papa deelt aangrijpende beelden van Kaïs (4), die op intensieve ligt: “Ik was niet bezorgd over corona, tot ik hem lijdend en hyperventilerend op zijn ziekenhuisbed zag liggen”

De vader van het 4-jarige jongetje dat na een besmetting met het coronavirus op de dienst intensieve zorgen van het UZ Brussel is opgenomen, heeft via Facebook een aangrijpende boodschap gedeeld met de wereld: “Let op jullie kinderen, want deze ziekte is wel degelijk ook voor hen gevaarlijk!”

Onder de titel “Covid-19 alarm voor de ouders!” beschrijft Grégory Chaudy het hartverscheurende relaas van zijn zoontje: “Kaïs heeft het coronavirus opgelopen, terwijl de media zeiden dat het virus onschadelijk was voor onze kinderen. Ik maakte me geen zorgen, tot mijn eigen zoon werd getroffen door de ziekte, lijdend en hyperventilerend op zijn ziekenhuisbed, terwijl zijn hartfunctie en ademhaling kritisch verstoord raakten, en hij mij kreunend vroeg of hij naar huis mocht.”

Volgens Chaudy kreeg zijn zoontje als gevolg van de besmetting met Covid-19 ook het multi-inflammatoir syndroom MIS-C. Die zeldzame kinderziekte lijkt op de ziekte van Kawasaki. “Dat is erg gevaarlijk, omdat het de hartfunctie verstoort, en soms leidt tot de dood van patiënten”, schrijft de vader. Die sluit af met een boodschap voor alle andere ouders: “Ik wil jullie informeren: let goed op uw kinderen, want deze ziekte is wel degelijk ook voor hen gevaarlijk!”