85 procent minder passagiers op Brussels Airport in september

In september kwamen er in totaal 379.303 passagiers op Brussels Airport, een daling met 84,8 procent in vergelijking met september 2019. Het lage cijfer is te wijten aan de toenemende reisbeperkingen. Het vrachtvervoer nam wel toe in de maand september. Dat meldt Brussels Airport vrijdag.

Van de 379.303 passagiers in september waren er 175.594 vertrekkende passagiers en 203.709 aankomende passagiers. Dit verschil komt door het einde van de zomervakantie en door het feit dat veel bestemmingen een rode zone werden, met de belangrijkste bestemming Spanje op de eerste plaats, waardoor de passagiers genoodzaakt waren naar België terug te keren. Het aantal transferpassagiers was ongeveer 15 procent.

De eerste negen maanden van het jaar kwamen er in totaal zo’n 5.859.201 passagiers naar de luchthaven, terwijl dat er vorig jaar in die periode meer dan 20 miljoen waren. Dat is een daling van 70,9 procent.

Het vrachtvervoer is in september voor de vierde maand op rij gestegen. Vorige maand was de luchtvracht 18,9 procent hoger in vergelijking met september 2019. Dankzij dit resultaat doet Brussels Airport het beter op het vlak van luchtvracht dan zowel de globale als de Europese groei.

Het totale aantal vliegbewegingen daalde in september 2020 met 66,8 procent ten opzichte van september 2019, tot 7.141 vliegbewegingen (tegenover 21.533 in september 2019). Het aantal passagiersvluchten daalde met 76,5 procent, terwijl het aantal cargovluchten met 39,9 procent steeg. Het aantal passagiers per vlucht was 86.