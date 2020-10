Stafchef Belgisch leger: “strijd tegen corona duurt nog tot september volgend jaar”

De stafchef van het Belgische leger en zijn adjunct waarschuwen vrijdag dat de strijd tegen het coronavirus nog tot “september volgend jaar zal duren.” Dat doen ze in een opgemerkt preventiefilmpje met enige zelfspot in nota bene een cafédecor, alsof het scène was van sergeant Xavier Waterslaegers uit FC De Kampioenen.

Niettemin is de boodschap van admiraal Michel Hofman en vice-stafchef Marc Thys doordrongen van grote ernst. Ze vragen hun 25.000 militairen met aandrang de preventiemaatregelen te volgen, “zowel in uw privéleven als in uw eenheid. Dit is belangrijk voor u, maar ook voor onze organisatie en voor de samenleving. Het virus is geen fictie”, aldus Hofman.

Om te vermijden dat er zich binnen Defensie grote uitbraken zouden voordoen, kondigt de vice-stafchef ook aan dat Defensie het telewerken voor militairen “zal maximaliseren.” Op die manier is volgens beiden Defensie straks ook beschikbaar wanneer het eventueel moet bijspringen in de strijd tegen het virus. (wer)