Hoe een oude liefde Everton doet dromen van een zege in de Merseyside Derby

Zeven wedstrijden gespeeld dit seizoen, zeven wedstrijden gewonnen: Everton kende een blitzstart en staat momenteel aan de kop van het klassement in de Premier League. Daar zit de verrijzenis van nieuwe aanwinst James Rodriguez voor iets tussen. De Colombiaan en Everton-coach Carlo Ancelotti verwezenlijkten in het verleden al mooie dingen samen. Tijd voor een vervolg zaterdag in de Merseyside derby tegen Liverpool?