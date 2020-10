Gelijktijdig vragenuur live op tv toont de kloof tussen het Amerika van Trump en van Biden: alsof ze in een andere realiteit leven

De vragenuurtjes van president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden, die vrijdag live op televisie uitgezonden werden, hebben nog eens duidelijk gemaakt wat een gigantische kloof er gaapt tussen de twee. In stijl, maar ook in hun meningen over pakweg het coronavirus. The Washington Post vat het zo samen: “Trump schept op, Biden legt uit.” Het lijkt vooral een maat voor niets te zijn geweest.