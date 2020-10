Man die Brugse burgemeester neerstak, wil opgenomen worden

Brugge / Torhout - De man die kort voor de zomer de Brugse burgemeester met een mes neerstak, blijft twee maanden langer in de cel. De man wil residentieel opgenomen worden, maar een psychiatrisch verslag kon voorlopig nog niet opgemaakt worden.

Bart G. (35) wachtte burgemeester Dirk De fauw (CD&V) op zaterdag 20 juni op aan zijn advocatenkantoor in Sint-Andries. De fauw was als advocaat al vijftien jaar lang bewindvoerder van de dertiger uit Torhout. Die haalde echter uit het niets een mes boven en sneed de burgemeester in zijn hals. De fauw liep daarbij een snijwonde van 14 centimeter op. Zijn chauffeur bracht hem naar het ziekenhuis, waar hij verzorgd werd. Volgens de dokters heeft hij veel geluk gehad dat hij de aanval overleefde.

Aanvaller Bart G. kampt al een tijd met psychoses. Op het moment van de aanval was hij zelfs opgenomen in een psychiatrische instelling, maar die mocht hij in het weekend geregeld verlaten. Zijn advocaat Yen Buytaert vroeg daarom eerder al om de man opnieuw residentieel op te laten nemen. Daarvoor is echter een psychiatrisch verslag nodig en dat is er nog niet. De raadkamer besliste daarom om zijn aanhouding met twee maanden te verlengen.

