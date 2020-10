Zwitserse gletsjers blijven aan “onrustwekkend tempo” smelten

In Zwitserland blijven de gletsjers aan een onrustwekkend tempo smelten. Ook de sneeuwophoping op de grootste Alpengletsjer is nooit zo laag geweest. Dat blijkt uit een studie die vrijdag werd gepubliceerd door de Zwitserse Academie der wetenschappen.

De gletsjers verloren dit jaar 2 procent van hun volume. Dat is in lijn met het gemiddelde van de voorbije tien jaar, maar auteur Matthias Huss noemt de cijfers toch “zeer onrustwekkend”. “De cijfers liggen iets lager dan de drie vorige jaren, toen we heel hoge temperaturen haalden, maar toch hebben de gletsjers veel van hun massa verloren.”

De voorbije 60 jaar verloren de Zwitserse gletsjers evenveel water als de Bodensee. Dat Zwitsers meer is op zijn breedste punt 63 km breed.

De meeste zorgen baart de grootste gletsjer van Zwitserland en van de Alpen, de Aletschgletsjer. Al iets meer dan 100 jaar wordt de sneeuwophoping daar gemeten, “maar dit jaar zien we de laagste ophoping ooit”, aldus Huss. Er wordt gemeten op 3.466 meter hoogte, waar er altijd sneeuw ligt. “Het is koud daarboven, maar zelfs op die hoogte ligt er weinig sneeuw”, zegt Huss nog. “Natuurlijk is dat slecht nieuws voor de grootste gletsjer.”

Uit een studie van de ETH-universiteit van Zürich bleek eerder al dat 95 pct van de ijsmassa van de Zwitserse gletsjers tegen 2100 verdwijnt als de uitstoot van broeikasgassen niet onder controle gebracht wordt. Twee op de drie gletsjers verdwijnen zelfs als het klimaatakkoord van Parijs nageleefd zou worden, aldus nog die studie.