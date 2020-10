Steven Van Gucht roept op: “Profiteer niet, maak geen extra plannen voor dit weekend”

Viroloog Steven Van Gucht benadrukt dat strengere maatregelen nodig zijn in de strijd tegen het coronavirus, maar roept mensen op om dit weekend geen extra plannen te maken. Dat zei hij vrijdag op de persconferentie van het Crisiscentrum en Sciensano. “Hoe sneller we ons gedrag aanpassen, hoe sneller we dit virus opnieuw bij het nekvel hebben”, klinkt het.

Vandaag komt het Overlegcomité opnieuw samen en worden er hoogstwaarschijnlijk strengere maatregelen aangekondigd. “We zetten vandaag een belangrijke stap in de strijd tegen Covid-19”, klinkt het bij Van Gucht. “De langverwachte barometer wordt voorgesteld en er komen nieuwe maatregelen, en die zijn echt nodig, want de cijfers zijn niet goed.”

Van Gucht verwacht dat de nieuwe maatregelen vanaf maandag ingaan, maar roept mensen op om ook dit weekend al hun gezond verstand te gebruiken. “Maak geen extra plannen de komende dagen en denk niet: ‘we profiteren er nog even van nu het nog kan’”, aldus Van Gucht. “Hoe vroeger we ons gedrag aanpassen, hoe sneller we het virus terug bij het nekvel kunnen pakken.”

Ook Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, roept de bevolking op om de verantwoordelijkheid op te nemen. “Geniet van het weekend, maar doe dat op een verantwoorde manier. We kunnen ons geen misstappen veroorloven, want daar zal het virus van profiteren. Focus op de dingen die nog wel mogen, zoals een wandeling in het bos, in plaats van op dingen die niet meer mogen. Samen kunnen we dit virus overwinnen.”

“Dinsdag meer dan 10.000 besmettingen”

Afgelopen dinsdag waren er naar alle waarschijnlijkheid meer dan 10.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land. Die cijfers zijn nog niet geconsolideerd, dus nog niet officieel bevestigd, maar Van Gucht merkt op dat de cijfers elke dag verder omhooggaan. Het voorlopige officiële recordaantal besmettingen werd maandag geregistreerd, dat waren er 8.582.

Tussen 6 en 12 oktober zijn in België gemiddeld 5.976 nieuwe coronabesmettingen per dag bevestigd. Dat is een stijging met 96 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. “De cijfers gaan in alle leeftijdsgroepen omhoog”, waarschuwt Van Gucht. Begin september werd de helft van de besmettingen nog opgetekend bij mensen jonger dan 32 jaar, maar intussen is dat opgeschoven naar 35 jaar.

Alle leeftijden raken dus besmet, en dat over het hele land. Vooral in Wallonië woedt de epidemie volop, maar ook in Vlaanderen blijven de cijfers stijgen. Sinds kort heeft Luik Brussel voorbijgestoken als regio met het hoogste aantal besmettingen. In Luik waren dat er gemiddeld 1.028 per dag (+ 116 procent), in Brussel 1.005 (+ 58 procent).

De positiviteitsratio - het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests - is gestegen tot 12,7 procent. In Brussel en Luik ligt die ratio op 20 procent. Hoewel het aantal testen heel hoog ligt, blijft het aantal positieve tests dus toenemen. Zo waren er woensdag 70.000 tests, gaf Van Gucht aan.

Ziekenhuizen

Uit de cijfers van Sciensano blijkt vrijdag verder dat op dit moment 1.949 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen liggen, van wie 327 op intensive care. Zoals eerder aangegeven zullen 1.000 van de 2.000 bedden die in ons land op intensive care beschikbaar zijn begin november bezet zijn, als de stijging zich verderzet. Bovendien, merkte Van Gucht op, is nu in Brussel en Wallonië de helft van het aantal ziekenhuisbedden (zowel gewoon als intensive care) bezet dat in de eerste golf ingenomen was. Sinds het begin van de epidemie zijn al 191.959 mensen besmet geraakt. Daarmee komt de kaap van de 200.000 besmettingen in zicht.

Ook het aantal hospitalisaties blijft in stijgende lijn gaan: tussen 9 en 15 oktober zijn gemiddeld 193 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis, een verdubbeling in vergelijking met de week ervoor. Tussen 6 en 12 oktober zijn gemiddeld 23 mensen per dag overleden aan de gevolgen van een besmetting, elf meer dan in de voorgaande week. Intussen zijn al 10.327 mensen gestorven aan COVID-19 sinds het begin van de epidemie.