Hevige discussies in Overlegcomité, want Vlaanderen wil niet dezelfde coronamaatregelen als Wallonië

8.582 coronabesmettingen per dag. Gelet op de laatste cijfers twijfelt niemand er nog aan dat het Overlegcomité vanavond strenge maatregelen afkondigt. De vraag is alleen: hoe streng? Want ook in het Overlegcomité komen Vlaanderen, Brussel en Wallonië tegenover elkaar te staan en moeten er compromissen voor het hele land gevonden worden.