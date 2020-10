Lamkel Zé traint apart bij Antwerp na gemiste maandagtraining

Antwerp-middenvelder Didier Lamkel Zé (24) werd nog niet betrokken in de voorbereiding op de match van zondag op Zulte Waregem. Hij heeft zichzelf voor de zoveelste keer buitenspel gezet.

Maandag – na een weekendje vrij – kwam de Kameroener niet opdagen voor de training. Dat bleef uiteraard niet zonder gevolgen. De voorbije dagen mocht hij niet meetrainen met de groep en werkte hij een apart loopprogramma af. Het is weer jammer, gezien het drukke programma dat Antwerp tegemoet gaat, waarbij Ivan Leko iedereen goed kan gebruiken. Zeker omdat aanwinsten Benavente en Ampomah nog wat tijd nodig hebben om naar hun beste vorm te groeien en Lukaku nog ontbreekt na zijn positieve coronatest. Het goeie is wel dat wingbacks Buta en Juklerod na hun blessures opnieuw met de groep trainen.

Volgende donderdag, als de Great Old op het veld van het Bulgaarse Ludogorets speelt, zien we Lamkel Zé sowieso al niet in actie. Hij werd niet op de Europese spelerslijst gezet en is dus de hele poulefase niet speelgerechtigd. Het toont nogmaals aan hoe spijtig het is dat er geen buitenlandse club opdook die hem voor enkele miljoenen wegkocht. Twee weken geleden stond hij nog wel in de basis tegen KV Mechelen, maar dat was vooral uit noodzaak.