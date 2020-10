Corona-uitbraak in kerncentrale van Doel: al minstens 26 personeelsleden in quarantaine

Beveren-Waas - Minstens 26 personeelsleden van de kerncentrale van Doel zijn besmet met het coronavirus. Dat bevestigt uitbater Engie Electrabel. Om te vermijden dat de uitbraak te veel kritiek personeel doet uitvallen, moeten medewerkers voortaan thuiswerken als dat mogelijk is. De positief geteste medewerkers worden in quarantaine geplaatst en de kerncentrale doet aan contactopsporing om de corona-uitbraak verder in kaart te brengen.

De evolutie van het aantal besmettingen dwingt de directie om maatregelen te nemen zodat het aantal besmettingen in de kerncentrale niet verder oploopt. Van de 26 besmette personeelsleden werken 12 mensen in dienst van Engie Electrabel, de 14 anderen voeren op de nucleaire site opdrachten uit voor externe firma’s. “De besmette medewerkers zijn allemaal thuis in quarantaine”, zegt de directie van de kerncentrale.

Onder de uitgevallen medewerkers zijn ook personeelsleden die belangrijke taken vervullen in de kerncentrale. Toch beklemtoont de directie dat de veiligheid van de kerncentrale voorlopig niet in het gedrang is. “Onze absolute prioriteit is het garanderen van de nucleaire veiligheid en blijven bijdragen tot de bevoorradingszekerheid.”

Dagelijks komen zowat 400 personeelsleden ter plaatse op de site van de kerncentrale in Doel. Om te vermijden dat het virus in de wandelgangen nog meer slachtoffers maakt, zijn de 26 besmette personeelsleden in quarantaine geplaatst. Al het personeel moet sinds begin deze week zoveel mogelijk van thuis werken, indien hun functie dat toelaat.