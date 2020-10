Brusselse kliniek lanceert opvallende oproep: “Durf te komen, het is veilig hier”

Brussel - “Ik dring echt aan: als mensen iets voelen in hun borst, als ze ongerust zijn, aarzel niet, maar bel”. Dat is de oproep die dr. Hilde Vernaeve, hoofd van de borstkliniek van Sint-Jan in Brussel, vrijdag lanceert. “Patiënten mogen niet zeggen dat covid veel gevaarlijker is als ze met kanker rondlopen. Ze moeten durven komen.”

De oproep komt er na de negatieve ervaring tijdens de eerste golf van het coronavirus in maart-april. “Wij hebben tijdens de lockdown gezien dat - spijtig genoeg - mensen heel veel schrik hadden om naar een ziekenhuis te komen. Dat was heel jammer dat ze maanden gewacht hebben om naar hier te komen omdat ze totaal niet durfden naar een ziekenhuis te komen. Dat moet nu tijdens de tweede golf ten allen prijze vermeden worden”, zegt dr. Hilde Vernaeve.

Zeker op een kankerafdeling kan het uitstel van een controle nefast zijn volgens dr. Vernaeve. “Er zijn heel veel verschillende tumoren. Als dat een heel agressieve tumor is, dan kan die op vier à vijf maanden groter worden met als gevolg dat er meer noodzakelijkheid is om chemo te geven.”

Niet-essentiële zorg kan worden uitgesteld. De oproep die Vernaeve vrijdag lanceert, gaat over iets anders: “We hebben het hier over de niet-voorziene raadplegingen. De telefoontjes van: ‘Ik heb iets gevoeld, wanneer mag ik komen.’ Die telefoontjes zijn tijdens de eerste golf nauwelijks gebeurd. De mensen hebben zelf niet het initiatief genomen om te bellen/te komen, want ze hadden schrik.”

Onterechte schrik volgens het hoofd van de borstkliniek, want in alle ziekenhuizen zijn er maatregelen van kracht ook in kliniek Sint-Jan. “Er is controle op het dragen van het mondmasker. Iedereen moet zijn handen ontsmetten bij het binnenkomen in het ziekenhuis. In de wachtzaal staan de stoelen anderhalve meter uit elkaar. Mensen mogen niet vroeger dan tien minuten voor hun afspraak plaatsnemen in de wachtzaal. Als je naar een supermarkt gaat, heb je meer kans om besmet te worden met Covid-19 dan hier in het ziekenhuis”, maakt dr. Vernaeve zich sterk.