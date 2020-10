Steven Van Gucht: “Woon-zorgcentra houden momenteel vrij goed stand”

Hoewel het coronavirus volop woedt in ons land, lijkt het erop dat de meeste woon-zorgcentra op dit moment gespaard blijven. Tijdens de persconferentie van Sciensano, vrijdag, ging interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht in op de situatie in de woon-zorgcentra.

Daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van de Vlaamse rusthuizen momenteel nog coronavrij is. Ook in Brussel en Wallonië ligt het aantal besmettingen met het coronavirus in rusthuizen relatief laag. Toch herhaalde Van Gucht de oproep om extra voorzichtig te zijn in de omgang met de oudere bevolking.

Op een grafiek die Van Gucht toonde was te zien dat het aantal besmettingen per 1.000 rusthuisbewoners midden september begon toe te nemen, en dat vooral in Brussel. De trend lijkt daar, en in Wallonië, alweer te stabiliseren. In Vlaanderen is de stijging later in gang gezet, en is een daling voorlopig niet op komst. Op 13 oktober waren 6 op de 1.000 Vlaamse rusthuisbewoners coronapositief, in Wallonië waren dat er 9 en in Brussel 20.

Bij 9 procent van de Vlaamse rusthuizen is er minstens één besmetting, in Wallonië is dat 19 procent en in Brussel 21 procent. De ruime meerderheid is dus coronavrij.

Als er minstens twee bewoners besmet zijn, spreekt men van een covidcluster. Dat aantal neemt toe in alle gewesten. Vanaf 10 gevallen is er een grote uitbraak. Ook van die grote uitbraken is een stijging op te merken, maar Van Gucht benadrukt dat het om een minderheid gaat: 1,7 procent in Vlaanderen, 2 procent in Wallonië, en 3,8 procent in Brussel.