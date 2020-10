Philippe Clement kijkt vooruit op hectische periode: “We gaan moeten roteren om iedereen fit te houden”

Met achttien matchen in tien weken tijd begint er een hectische periode voor Club Brugge. Coach Philippe Clement geeft aan dat hij opnieuw zal roteren - tot jolijt van zijn spelers. “We zullen geen enkele normale week hebben”, aldus Clement. Krmencik en Balanta zijn er op Standard opnieuw bij.

Acht internationals die soms tot in Afrika moesten vliegen: Philippe Clement had de afgelopen dagen een kaarsje gebrand. Maar kijk, vrijdag kreeg hij iedereen terug gezond en wel op training. “Het was spannend, zeker met corona. Maar ik heb iedereen goed teruggekregen”, aldus Clement.

Als alle coronatesten negatief zijn, kan hij voor de verplaatsing naar Standard uit een quasi volledig fitte kern kiezen. Dennis, die uiteindelijk niet vertrok, start mogelijk nog eens. “Zijn prestaties waren de laatste maanden te wisselvallig. Hopelijk komt daar opnieuw lijn in”, aldus Clement. Ook Krmencik en Balanta zijn opnieuw fit, verder is aanwinst Lang speelgerechtigd. “Hij kan in principe spelen, ja. Enkele weken geleden zat ik voor het eerst met hem samen: ik heb hem uitgelegd waarom we geïnteresseerd waren en welke rol we voor hem bij Club Brugge zien. Dat Ajax hem heel graag had gehouden, zegt voor mij veel. Maar wij hebben Noa kunnen overtuigen met ons project. Het is een goede stap voor zijn carrière. Nu moet hij nog gewoon raken aan onze manier van spelen.”

Nieuwe start

De verplaatsing naar Sclessin betekent voor Club Brugge eigenlijk een nieuwe start: de komende tien weken speelt Club maar liefst achttien matchen tot de winterstop. “Voor onze internationals worden dat mogelijk zelfs 21 wedstrijden. We zullen moeten roteren om telkens iedereen 100 procent fit aan de start te krijgen”, benadrukt Clement. “De komende tijd zullen we bijna nooit een normale week hebben. Om de drie dagen spelen we een wedstrijd, en ’t zijn allemaal mooie affiches. Maar ik voel ook wel dat dat heel hard leeft in onze kleedkamer: mijn spelers kijken uit naar die opeenvolging van wedstrijden. Misschien vinden ze mijn trainingen niet leuk (lacht).”

Met Standard krijgt de ploeg van Clement alvast een stevige generale repetitie op de Champions League-opener in Sint-Petersburg van dinsdag. “Ik weet dat we daar al een paar jaar niet gewonnen hebben. Het is een sterke ploeg die goed bezig is. En ze hebben een brede kern met jonge spelers als Vanheusden en Raskin, aangevuld met enkele interessante aankopen.”

Clement kwam ook nog eens terug op de huidige Covid-situatie. Er gaan steeds meer stemmen op om publiek opnieuw te weren tijdens thuiswedstrijden, een gedachte waar men in het profvoetbal van gruwt. “Je kent mij: ik hou mij niet bezig met zaken waar ik geen controle over heb”, aldus Clement. “Natuurlijk spelen we veel liever met publiek, maar we zien wel wat er gebeurt. Als er maatregelen moeten genomen worden in het belang van de volksgezondheid, dan kunnen wij enkel maar volgen.”