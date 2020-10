Ex-gouverneur Nationale Bank Fons Verplaetse overleden aan coronavirus

Fons Verplaetse, de voormalige gouverneur van de Nationale Bank en een van de architecten van het Belgische herstelbeleid, is op 90-jarige leeftijd overleden. “Hij overleed gisteravond na een korte ziekte en de gevolgen van Covid-19”, meldt de Nationale Bank.

Verplaetse was een topeconoom, die door zijn rol in de regering-Martens en later tijdens zijn gouverneurschap van de Nationale Bank het herstelbeleid van de jaren ‘80 en de inspanningen met het oog op toetreding van België tot de Europese Monetaire Unie mee vorm gaf, klinkt het in een mededeling. “We zijn Fons Verplaetse dankbaar voor de belangrijke rol die hij speelde in onze instelling en in de economische en monetaire geschiedenis van ons land”, zegt huidig gouverneur Pierre Wunsch.