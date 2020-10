Enquête van Sciensano: “Belgen houden zich minder aan hygiëne- en afstandsmaatregelen”

Belgen hebben zich de laatste maanden minder aan de hygiëne- en afstandsregels gehouden, maar dragen wel vaker een mondmasker. Dat blijkt uit de vierde COVID-19-gezondheidsenquête van Sciensano, die plaatsvond tussen 24 september en 2 oktober. Ook het aantal mensen met angststoornissen is toegenomen in vergelijking met afgelopen zomer. Belangrijk: de bevraging vond plaats nog voor de grote stijging van het aantal besmettingen.

De Covid-19-gezondheidsenquête volgt de evolutie op van het mentale en sociale welzijn van de Belgische bevolking sinds april. Hieruit blijkt dat de ontevredenheid over de sociale contacten is afgenomen, maar dat 30 procent zich nog steeds niet sociaal gesteund voelt.

Angststoornissen nemen toe in vergelijking met deze zomer. De afgelopen periode voelde 18 procent van de ondervraagden zich angstig, terwijl dat in de juli en augustus nog 16 procent was. De depressieve stoornissen blijven vergelijkbaar met de afgelopen maanden (15 procent). “We stellen vast dat de cijfers voor deze stoornissen tussen juni en september zijn gestegen bij de mensen die in de gezondheidssector werken, maar stabiel zijn gebleven bij werknemers in andere sectoren”, zegt Steven Van Gucht van Sciensano.

Informatie

De deelnemers aan de enquête geven aan voldoende geïnformeerd te zijn over COVID-19, maar er wordt minder rekening gehouden met hygiëne- en afstandsregels. De aanbeveling om thuis te blijven in geval van ziekte wordt ook minder opgevolgd dan voordien. “Ondanks dat 23 procent van de respondenten de hygiënemaatregelen niet respecteert en 41 procent geen rekening houdt met de afstandsregels, zien we wel dat het aantal mensen dat een mondneusmasker draagt, is toegenomen”, aldus Sciensano.

Het aantal mensen dat vanwege COVID-19 een arts heeft geraadpleegd, is ook gestegen. Sinds het begin van de crisis heeft 21 procent van de bevolking van 18 jaar en ouder vanwege corona een arts geraadpleegd. Bijna een kwart van de bevolking (24 procent) is sinds het begin van de crisis getest. De belangrijkste redenen om zich te laten testen zijn het krijgen van symptomen, een hospitalisatie en het binnengaan van een collectieve woonvoorziening, zoals een verpleeg- of verzorgingstehuis.

Vaccin

Het toekomstige coronavaccin wordt door sommigen gezien als de belangrijkste oplossing om de verspreiding van het virus tegen te gaan, de maatregelen geleidelijk af te schaffen en terug te keren naar een normaal leven.

De helft van de bevolking is echter onzeker of zegt niet gevaccineerd te willen worden. Een van de belangrijkste oorzaken voor twijfel of weigering is angst voor bijwerkingen. Die bevindingen houden vaak verband met een negatief persoonlijk standpunt ten opzichte van vaccinatie in het algemeen, waarbij vrouwen en jongeren minder geneigd zijn om zich tegen COVID-19 te laten vaccineren.

Contactopsporing

Positief is dat de bevolking vrij positief reageert op de contactopsporing. Uit het onderzoek blijkt dat 90 procent van de deelnemers die positief testen de nodige informatie zouden geven voor contactopsporing. Evenveel respondenten gaven aan dat ze 7 dagen thuis zouden blijven indien ze een risicovol contact hebben gehad, ongeacht ze die melding krijgen via de telefonische contactopvolging of via de Coronalert-app. “De 18-24-jarigen, een groep die op dit moment bijzonder gevoelig is voor het virus, zijn het minst geneigd om de app te downloaden en de aanbevelingen die erin worden gegeven, op te volgen”, aldus Sciensano.