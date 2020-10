Europese landen noemen nieuwe Israëlische huizen in nederzettingen “contraproductief”

Het is “contraproductief” dat Israël de bouw heeft goedgekeurd van duizenden nieuwe woningen in de nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Dat zeggen de ministeries van Buitenlandse Zaken van verschillende Europese landen. Volgens hen compromitteert de goedkeuring een mogelijke hervatting van een dialoog tussen de Israëliërs en de Palestijnen.

“De uitbreiding van de kolonies is in strijd met het internationaal recht en brengt de levensvatbaarheid van een tweestatenoplossing in gevaar om tot een eerlijke en duurzame vrede te komen in het Israëlisch-Palestijns conflict”, aldus de Duitse, Franse, Britse, Spaanse en Italiaanse ministeries van Buitenlandse Zaken.

De Israëlische autoriteiten hebben woensdag het licht op groen gezet voor de bouw van bijna 5.000 nieuwe woningen. “In de context van de positieve ontwikkelingen van de normaliseringsakkoorden rond de normalisering tussen Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein, is dit een contraproductieve maatregel”, aldus de vijf Europese landen. Bovendien zijn de nieuwe woningen nefast voor het heropstarten van de dialoog tussen de Israëliërs en Palestijnen en voor het creëren van een vertrouwensband.

“We vragen dan ook de onmiddellijke stopzetting van de bouw in de kolonies, van de verplichte huisuitzettingen en van de vernieling van Palestijnse structuren in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever”, klinkt het nog.

In de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, Palestijns gebied dat door Israël bezet wordt, leven ruim 450.000 Israëliërs. De kolonies zijn in strijd met het internationale recht en een obstakel voor de tweestatenoplossing met een leefbare Palestijnse staat naast Israël.

De Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein sloten op 15 september in Washington normaliseringsakkoorden met Israël, waarmee ze na Egypte (1979) en Jordanië (1994) de eerste Arabische landen werden die Israël erkennen.In het kader van de normalisering verbond Israël zich ertoe zijn plan voor de annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever op te schorten.