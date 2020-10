Franse ex-president Sarkozy beschuldigd van criminele vereniging in Libië-affaire

De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy werd maandag na vier dagen van hoorzittingen aangeklaagd voor ‘criminele vereniging’ in het onderzoek naar vermoedens van Libische financiering van zijn presidentiële campagne in 2007. Dat heeft het Landelijk Openbaar Ministerie van Frankrijk vrijdag aan AFP bevestigd.

Deze nieuwe vervolging, onthuld door de online nieuwssite Mediapart, is de vierde in deze zaak voor de voormalige president van de republiek, die zei dat hij het slachtoffer was van een ‘samenzwering’ na de aanklachten die in maart 2018 waren uitgesproken voor ‘passieve corruptie’, ‘verhulling van verduistering van openbare middelen’ en ‘illegale campagnefinanciering’.

Sarkozy drukt in een reactie zijn “verbazing” uit. “Ik hoorde met de grootste verbazing van deze nieuwe aanklacht (...). Mijn onschuld wordt opnieuw met voeten getreden door een beslissing die niet het minste bewijs oplevert van enige illegale financiering”, zei hij in een bericht op Facebook.