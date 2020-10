Gestolen Spaans schilderij ter waarde van 3 miljoen euro duikt na jaren op in Brussel

Brussel - In Brussel is een schilderij teruggevonden dat al jaren geleden gestolen werd in Spanje. ‘Voor het stierengevecht’ van de schilder Joaquín Sorolla Bastida is 3 miljoen euro waard.

Agenten van de Spaanse Policia Nacional vielen in juni binnen in een huis in Malaga op zoek naar het werk. Het schilderij werd toen niet gevonden, maar de eigenaar bekende wel dat hij het verkocht had aan een bedrijf. Uit onderzoek van de exportvergunningen bleek dat het zich in een opslagplaats in Brussel bevond. Daar werd het vanochtend gevonden en vervolgens naar de Spaanse ambassade in Brussel gebracht. De dader van de diefstal zit al langer in een Spaanse cel.