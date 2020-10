Minister van Buitenlandse Zaken Wilmès (MR) heeft “verdachte symptomen” en neemt niet fysiek deel aan Overlegcomité

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmes (MR) vertoont verdachte symptomen van Covid-19. Ze neemt straks niet fysiek deel aan de bijeenkomst van het Overlegcomité. Dat meldt de voormalige premier zelf via Twitter.

“Ik zal vandaag niet fysiek deelnemen aan het Overlegcomité, dixit de buitenlandminister. “Ik heb verdachte symptomen, waardoor ik beslist heb me te isoleren en contact op te nemen met mijn arts voor een test, zoals de procedure voorschrijft.”

De bijeenkomst van het Overlegcomité die straks om 14 uur aanvat in het Egmontpaleis, zal ze dus niet fysiek bijwonen. Ze voegt er nog aan toe dat er geen sprake is van positieve gevallen in haar entourage. Met de collega’s in haar team heeft ze altijd de veiligheidsregels gerespecteerd. “Toch is het beter voorzichtig te zijn.”