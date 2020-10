Vincent Kompany roept op om meer beloften-teams in 1B te laten voetballen: “Talenten leren het meest als ze direct geconfronteerd worden met profvoetbal”

Na de interlandbreak en twee weken na de 3-0 nederlaag op Club Brugge hervat Anderlecht de competitie tegen OH Leuven. Nieuwkomer Matt Miazga en Josh Cullen krijgen mogelijk al een kans. Paars-wit moet een competitiestart met 13 op 27 vermijden, maar coach Vincent Kompany is hoopvol. “Club was in Jan Breydel sterker, maar we halen daar motivatie uit.”

Het goeie nieuws is dat Ognjen Vranjes nu toch negatief getest heeft op corona. De Bosnische verdediger traint weer meer na zijn quarantaine, maar hoe fit is hij. De kans is reëel dat Chelsea-huurling Matt Miazga speelkansen krijgt tegen OH Leuven. “Miazga traint al twee weken mee en toont maturiteit ondanks zijn 24 jaar”, aldus Kompany. “Hij is goed opgeleid en op het gemak met de bal aan de voet. Als verdediger is hij agressief en ondanks zijn lengte is hij behoorlijk snel. Matt kan ons iets bijbrengen.”

Meer beloften in 1B

Dat is een beetje van moeten want thuis verliezen van OH Leuven zou toch een domper zijn voor RSCA. Een puntenaantal van 13 op 27 zou toch te weinig zijn. “Of we lessen trokken uit de nederlaag op Brugge? Zij waren sterker, maar daar halen we motivatie uit om te groeien. We werken om elke dag beter te worden en dat moeten we ook bewijzen tegen OH Leuven dat wel sterke troeven heeft en die op een indrukwekkende manier kan uitspelen. Ze hebben vooral offensieve wapens.”

Paars-wit zal vooral de strijd op het middenveld moeten winnen, want met Arnstadt en Sambi Lokonga ging het in Brugge vooral daar ten onder. De 17-jarige Arnstadt is er nu niet bij na een stevige klop op zijn hoofd op training en Sambi is geschorst na zijn rode kaart. Mogelijk neemt Zulj en/of Josh Cullen hun plaats in, want Trebel is nog out. “Arnstadt moet even in observatie worden genomen na die klap. Hij zal er dus iet bij zijn, maar hij zal op Brugge wel veel geleerd hebben. Meer dan dat hij nog een jaartje bij de U21 zat. Soms kun je maar beter direct geconfronteerd worden met wat profvoetbal echt inhoudt. Op een dag zal Arnstadt beter zijn dan quasi al die andere jongens die op het veld stonden in Brugge. Daar ben ik zeker van. We moeten trouwens eens gaan denken om meer beloftenploegen in te schakelen in het profvoetbal. Met de U23 van Club Brugge in 1B is al een stap gezet, maar we moeten een professionele omgeving creëeren voor meer jonge talenten. Ik spreek enkel in het belang van het Belgisch voetbal, want dat zijn onze toekomstige Duivels. Een speler maakt het meest progressie als hij verantwoordelijkheid moet nemen.”

Financiële perikelen

Dat gezegd zijnde kiest Kompany tegen OHL misschien wel weer voor Zulj, voor Vlap of voor nieuwkomer Josh Cullen. “Zulj had een goeie week na zijn corona. Cullen trainde nog maar even mee, maar is een kuitenbijter en Vlap zit ook weer op koers. We hebben wel wat meer opties nu.”

Paars-wit heeft ook een goed resultaat nodig om alle financiële zorgen van zich af te spelen. Vorige week lekte uit dat er weer 36 miljoen euro verlies is geleden en als er verstrengde Covid-maatregelen komen wordt de situatie niet rooskleurig. “Onze jonge ploeg is alleen op het voetbal gerfocust”, besloot Kompany. “Door sportief te presteren kunnen we straks misschien betere kaarten op tafel leggen. Ikzelf ben ook blij dat ik elke dag de club kan helpen op het veld. En wat covid betreft? In het trainersbureau staat een bordje met daarop de slogan: deal with it. Welke maatregelen er ook genomen worden, het mag onze evolutie niet breken.”