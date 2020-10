Bijna 100 doden bij overstromingen in India

In West- en Zuid-India zijn bij zware overstromingen al zeker 94 doden gevallen. Ook veel wegen en huizen zijn zwaar beschadigd. Dat hebben plaatselijke ambtenaren vrijdag bekendgemaakt.

De zuidelijke deelstaat Telangana is het zwaarst getroffen door de regen en de bijhorende overstromingen. Sinds afgelopen dinsdag zijn er daar al zeker 50 mensen om het leven gekomen. In Haiderabad, de hoofdstad van Telangana, vielen 31 doden. De hevige regenval heeft ook gevolgen voor de economie, verschillende landbouwgewassen zijn al beschadigd, net zoals huizen en wegen. In verschillende wijken spoelden auto’s weg door het water. De totale schade wordt nu al geschat op zo’n 700 miljoen euro.

Ook de naburige staten Andhra Pradesh en Maharashtra kregen te maken met de zware regenval. In Andhra Pradesh vielen 15 doden, in Maharashtra zijn er 29 mensen omgekomen, meestal door instorting, elektrocutie of verdrinking.

Het moessonseizoen, dat loopt tussen juni en begin oktober en waarin er evenveel neerslag valt als tijdens een volledig jaar in West-Europese landen, is intussen voorbij in India. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er in die periode al meer dan 1.030 mensen gestorven.