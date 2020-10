Twitter past beleid aan na rel over partijdigheid door artikel over Hunter en Joe Biden

Twitter heeft zijn beleid over het blokkeren van gehackte informatie versoepeld, nadat er kritiek was gekomen wegens mogelijke partijdigheid in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Twitter had eerder een bericht geblokkeerd dat schadelijk was voor de Democratische presidentskandidaat Joe Biden.

The New York Post, een rechtse krant van mediamagnaat Rupert Murdoch, had deze week op basis van opgedoken e-mails geschreven dat Hunter Biden zowat zes jaar geleden uitgebreid gebruik heeft gemaakt van het feit dat hij de zoon was van toenmalig vicepresident Joe Biden. Dat zou gebeurd zijn toen Hunter Biden werkzaam was voor de Oekraïense aardgasmaatschappij Burisma en zijn vader verregaande invloed had op het Amerikaanse regeringsbeleid ten opzichte van Oekraïne.

Twitter heeft de circulatie van het bericht op zijn platform beperkt. De microblogsite gaf aan dat het onder meer had ingegrepen omdat de verhalen van The New York Post op gehackt materiaal gebaseerd zouden zijn, wat in strijd is met de huisregels van Twitter.

Na de felle kritiek op die beslissing, heeft Twitter nu aangegeven dat het in de toekomst voorzichtiger wil zijn met dergelijke blokkades. Vijaya Gadde, hoofd juridische zaken en veiligheid van de onderneming, zegt dat Twitter “niet langer gehackte inhoud zal verwijderen, tenzij die rechtstreeks wordt gedeeld door de hackers zelf of medeplichtigen”.

De topman van Twitter, Jack Dorsey, noemde het blokkeren van het bericht zelfs “onacceptabel”. Hij twitterde dat “onze communicatie over de acties rond een artikel van The New York Post niet geweldig was”. Het blokkeren van de link zonder enige uitleg was volgens hem “ronduit onaanvaardbaar”. Republikeinse senatoren willen dat Dorsey 23 oktober in de Senaat verantwoording aflegt.