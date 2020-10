Met deze omstreden methode leren baby’s om zichzelf te redden na een val in zwembad of vijver

Een baby van negen maanden in het water laten vallen, om vervolgens te zien hoe hij zelf terug bovenkomt en naar zijn rug draait. In privézwembad Aqua House Swimschool kennen ze daar alles van. Ouders kunnen er hun baby inschrijven om hen aan te leren hoe ze zichzelf in veiligheid brengen na een val in een zwembad of vijver. De cursus is vooral populair bij jonge ouders, al waarschuwen experts voor een vals gevoel van veiligheid. “Dit soort zwemlessen kan nooit toezicht vervangen, zelfs niet héél even.”