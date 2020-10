Steven Defour: “Dit is de belangrijkste transfer uit mijn carrière”

Een supporter was hij al zijn hele leven, maar sinds gisteren is Steven Defour ook officieel lid van de A-kern van KV Mechelen. De ex-Rode Duivel gaf zonet zijn eerste persconferentie in het shirt van zijn nieuwe club en wer meteen opgenomen in de selectie voor de wedstrijd van morgen tegen KV Kortrijk. “Ik heb wel nog wedstrijden nodig om aan honderd procent te komen”

Hoog bezoek op de wekelijkse persbabbel met Wouter Vrancken in de aanloop naar de wedstrijd tegen Kortrijk. Steven Defour stapte in het spoor van de coach de Mechelse perszaal binnen om uitleg te geven bij zijn comeback. Zijn eerste woorden? “Hoe ik me voel? Héél goed. Voor mij is het toch iets speciaals om hier te zijn.”

Zijn terugkeer naar Mechelen, de club van zijn jeugd, gaat dan ook gepaard met een grote emotionele waarde voor de familie Defour. Zo beloofde Defour twee jaar geleden zijn vader op diens sterfbed dat hij ooit nog Malinwa zou spelen. “Ik had hem dat beloofd. Mijn hele carrière heeft dat ook in mijn hoofd gezeten. Alleen weet je nooit hoe de dingen uitdraaien. De club heeft zijn ambities, ik heb de mijne. Het moment moest juist zijn. Dat moment hebben we nu gevonden.”

“Mijn idool? Tom Caluwé”

Is dit dan de belangrijkste transfer van zijn carrière? Defour (zonder verpinken): “Ja, sowieso. Dat klinkt misschien raar maar het is hier dat ik mijn jeugd heb doorgebracht en mijn voetbalidolen heb zien spelen. Wie die idolen waren? Eentje is nu de sportief directeur (lacht). Tom Caluwé, Jan Verlinden, Joao Elias. Naar die mannen keek ik vroeger op. Ik kwam om de twee weken naar het stadion om hen te zien spelen.”

Debuut tegen Kortrijk?

Aster Vranckx zit nog niet in de selectie voor de wedstrijd tegen Kortrijk. In principe zou Defour morgen dus meteen aan de aftrap kunnen staan. “Dat is een vraag voor de coach (grijnst richting Vrancken, red). Ik train mee en heb zestig minuten tegen Gent gespeeld. Daarvoor was het van 7 maart geleden dat ik nog een match heb gespeeld. Ik heb dus wel wedstrijden nodig om aan honderd procent te komen. Ik ben nog niet in topvorm maar op fysiek vlak sta ik wel veel verder dan in het begin van vorig seizoen.”

Defour heeft in het verleden vaak gezegd dat hij zijn carrière in Mechelen hoopt af te sluiten. “De toekomst zal dat moeten uitwijzen. We hebben nu één jaar om te kijken hoe het gaat. Beide partijen kijken er heel hard naar uit wat het geeft. Daar zijn we allebei heel gelukkig mee. We zullen wel zien. Het belangrijkste nu is om me in de ploeg te werken, samen goede resultaten te behalen en weer met plezier te kunnen voetballen.”

“GSM stond niet stil”

De Mechelse fans reageren laaiend enthousiast op zijn komst en ook uit zijn omgeving ontving Defour gisterenavond massaal veel positieve reacties. “Het was enorm. Mijn GSM staat nog altijd niet stil. Toen het nieuws bekend werd gemaakt had ik nog tachtig procent van mijn batterij. Tegen het einde van de avond was hij helemaal plat omdat hij heel de avond is blijven trillen.”

“Wijn bij het water”

Financieel heeft Defour een grote inspanning gedaan om voor de club van zijn hart te kunnen uitkomen. Zijn huidige (prestatiegerichte) contract zal hem een fractie opleveren van wat hij bij zijn vorige clubs opstreek. “Er is geen water bij de wijn gedaan maar wijn bij het water (lacht). Voor mij was dat niet het belangrijkste. KV Mechelen moest tonen dat ze me wilden. Dat was voor mij het belangrijkste. Financieel is dit niet vergelijkbaar met wat ik in mijn carrière heb verdiend. Maar dat hoefde ook helemaal niet.”

“Extra kwaliteit én persoonlijkheid in de groep”

Twee weken geleden ging Wouter Vrancken er nog vanuit dat Defour financieel onhaalbaar was voor KV Mechelen. De coach sprong dan ook net geen gat in de lucht toen hij eerder deze week van sportief directeur Tom Caluwé het bericht kreeg dat Defour een contract ging tekenen. “Elke trainer die extra kwaliteit krijgt in zijn groep is content. Zeker met de ervaring die Steven ook kan delen met jongens als Issa en Aster, die nog aan het begin van hun carrière staan. Na het vorige seizoen zijn we hier ook een paar persoonlijkheden verloren. Dan is het goed dat er nu ook iemand met persoonlijkheid bijkomt.”

Door de blessure van Vranckx bestaat de kans dat Defour meteen in de basis kan debuteren. “Hij heeft goede fysieke testen afgelegd en hij heeft zestig minuten gespeeld tegen Gent. Het is positief dat hij die minuten al in de benen heeft. Of hij klaar is om te starten? Als we in dezelfde situatie zaten als in Antwerp (zonder Van Damme, Vranckx en Vanlerberghe, red.) dan hadden we niet getwijfeld. Nu is de situatie anders ... maar ik ga niet op de zaken vooruitlopen (lachje). Jullie zullen het morgen wel zien.”

Aster Vranckx blijft ook na de interlandbreak in de lappenmand. “Ik had hem in het begin van de week al graag zien aansluiten bij de groep maar uit een echo bleek dat dat nog niet mogelijk was. Hij heeft nog altijd wat last van de adductoren. Maandag laten we een nieuwe echo nemen. Pas als daar niets meer op te zien is gaan we opbouwen om hem terug met de groep te laten meetrainen.”