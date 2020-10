Verdachte van moord op Nicky Verstappen (11) huilend in rechtbank: “U beslist hoe mijn leven er verder uitziet”

In de zaak rond de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen kreeg verdachte Jos Brech (57) vandaag het laatste woord. Het kwam er, volgens De Telegraaf, hakkelend en snikkend uit. “U beslist hoe mijn leven er verder uitziet.”

Op de laatste dag van het proces kreeg verdachte Jos Brech het laatste woord. Hij staat terecht voor het seksueel misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky Verstappen. Al heeft Brech dat altijd ontkent. Hij houdt vol dat de jongen al overleden was toen hij hem vond in de Brunssummerheide.

Nicky verdween op 10 augustus 1998 toen hij op zomerkamp was in het Nederlandse Limburg. Een dag later werd het lichaam van de jongen zo’n anderhalve kilometer verderop gevonden. Brech zweeg lang over de zaak, maar gaf uiteindelijk wel toe dat hij de jongen gevonden had op de heide. Hij zou naar eigen zeggen niks over zijn vondst hebben durven zeggen omdat hij al een zedenverleden heeft.

“Vorige week heb ik mijn verklaring afgelegd. Wat heeft dat voor mij opgeleverd? Enkel opluchting. Ik ben mijn geheim kwijt. Het is aan de rechtbank om hierover te beslissen. U beslist hoe mijn leven er verder gaat uitzien.” Dat waren de laatste woorden van Brech.

“Ik heb jaren rondgelopen met dat geheim.” Hij zegt dat hij beseft dat hij met zijn videoverklaring geen antwoorden heeft gegeven op vragen van de familie van Nicky. Heeft hij pijn geleden? Heeft hij om zijn moeder geroepen? Was hij bang? “De familie wil een veroordeling, een dader. En die zit hier volgens hen. Dat ben ik.”

Op 20 november volgt de uitspraak in de zaak.

